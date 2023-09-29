Авиакомпания отменила рейсы из Перми в Стамбул

Жителям Перми больше не доступен перелет из аэропорта «Большое Савино» в Стамбул. Авиакомпания Red Wings отменила все рейсы с 5 октября.

«Авиакомпания Red Wings отменила рейс Пермь — Стамбул 5 октября и последующие. В официальном письме от перевозчика указано, что вылет 5 октября не состоится „в связи с изменениями в расписании“», — сообщает издание Business Class.

Уточняется, что ранее рейсы из Перми в Стамбул авиакомпания Red Wings планировала совершать до марта 2024 года. Но в октябре и ноябре все перелеты убрали из расписания. Пассажирам, которые приобретали билеты, авиакомпания предлагает вернуть деньги или обменять билет на другое направление.