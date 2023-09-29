Туристам, летевшим из Антальи, пришлось вынужденно выйти в Москве

Неожиданные приключения ждали сегодня ночью петербургских туристов, возвращающихся с отдыха из Антальи, а также тех, кто только планировал туда улететь. Рейс авиакомпании Nordwind N4 6503 минувшей ночью добрался до Пулково, но не смог там сесть из-за тумана. Борт было решено перенаправить в Шереметьево, где он благополучно приземлился. И тут началось самое интересное.

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Туристам сообщили, что авиакомпания, выполнявшая международный рейс, после посадки не может совершать внутренние перелеты. В итоге пассажиры получили свой багаж и остались в Шереметьево. Как утверждают источники, туристов разделили на 2 группы. Первая, куда вошли пассажиры с детьми, была отправлена раньше. А вот другие всю ночь ждали свое воздушное судно.

Не менее загадочная история в это время разворачивалась в Петербурге с пассажирами рейса авиакомпании Southwind 2S 1004, который в 00:50 должен был взять курс на Анталью. «Рейс не вылетел. Его откладывали. В итоге после 7 утра людей посадили в самолет и объявили, что они летят в Москву», – сообщил редакции TourDom.ru один из турагентов.