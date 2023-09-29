Крупнейший горный курорт России приступил к внедрению бережливых технологий

На курорте «Роза Хутор» дали старт реализации проекта «Эффективный регион». В ближайшее время выберут производственный процесс для оптимизации. Об этом сообщается на сайте администрации края. «Символично, что именно во Всемирный день туризма мы даем старт внедрению бережливых технологий на главном горнолыжном курорте страны. Сегодня в курортной сфере края реализованы девять проектов. Экономия исчисляется миллиардами рублей и позволяет создавать условия для инвестирования и развития производственных мощностей. Но главное, удовлетворяется спрос жителей и гостей региона на высокое качество услуг в отрасли гостеприимства», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. «Роза Хутор» стала пятой организацией санаторно-курортной отрасли, которая повысит эффективность при адресной поддержке Регионального центра компетенций. Круглогодичный горный курорт мирового класса — крупнейший объект зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, пример эффективного постолимпийского наследия. Зимой «Роза Хутор» предлагает самую большую в стране зону катания — горнолыжные трассы общей протяженностью 105 км, 32 подъемника. Летом открыты 110 км пеших маршрутов. Работают более 20 отелей, есть собственный пляж на черноморском побережье. ««Роза Хутор» по праву считается флагманом туристской индустрии страны. Он не раз был признан лучшим горнолыжным курортом России, удостоен награды Travellers’ Choice сервиса TripAdvisor, входит в число лучших достопримечательностей России. Ежегодно принимает до двух миллионов гостей, загрузка отелей в высокий сезон достигает максимума. Мы постоянно совершенствуемся и рады стать частью масштабного проекта «Эффективный регион», который будет реализован на базе одного из отелей Rosa Springs», — отметил генеральный директор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский. По методологии РЦК разработан стандарт уборки номера с применением бережливых технологий, который отвечает санитарным и профильным мировым нормам. Он содержит набор последовательных действий, которые помогают сотрудникам оптимизировать процесс без потери качества. Его уже тиражируют на двенадцати краевых предприятиях отрасли гостеприимства. Первым участником проекта из туристских предприятий стал отель «Бархатные сезоны». В прошлом году «Новотель Резорт Красная Поляна» совместно с экспертами РЦК добились увеличения производительности труда горничных на 30% и до 15% сократили складские запасы. В результате применения бережливых технологий за 75 минут стали готовить к заезду гостей три номера вместо двух. В этом году бережливые технологии стал внедрять Клинический санаторий «Металлург». Эксперты РЦК оптимизируют процесс взаимодействия хозяйственной и технической служб. Также в регионе планируют открытие специализированной «Фабрики процессов» для будущих специалистов санаторно-курортного направления, получающих среднее и высшее профессиональное образование. Краснодарский край в 2019 году присоединился к проекту «Эффективный регион», который направлен на повышение производительности труда в социальном секторе экономики. Проект курирует Госкорпорация «Росатом».