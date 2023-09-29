Россияне массово устремились в два региона летом

В летнем сезоне 2023 года россияне массово устремились в два региона страны — Мурманскую и Амурскую области. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «МегаФон», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Уточняется, что Мурманская область стала лидером среди российских регионов по росту туристического потока. Летом туда приехало на 39 процентов россиян больше, чем годом ранее. Путешественников привлекала рыбалка на озерах, а также сплавы по реке Кола.

Кроме того, россияне стали чаще посещать Амурскую область (прирост на 17 процентов). Местом притяжения туристов в регионе стал космодром Восточный. Аналогичный рост турпотока показал Дагестан, куда люди приезжают, чтобы увидеть Сулакский каньон и гору Тарки-Тай. А Калининградскую область и Забайкалье летом посетили на 16 процентов больше отдыхающих, чем в прошлом сезоне.

При этом по количеству принятых туристов лидирует Краснодарский край, за ним идут Москва и Санкт-Петербург, Дагестан и Татарстан.