Цены на отдых в Манчжурии осенью стали ниже в несколько раз

Туроператор Забайкалья: отдых в Манчжурии осенью стал дешевле в несколько раз
В рамках празднования Дня туризма в Чите стартовала стратегическая сессия по развитию туристической отрасли в Забайкальском крае. Участники обсуждают перспективы сферы и говорят об итогах года. Главным событием для многих стало открытие границ с Китаем.
«Жители Забайкалья очень соскучились и с марта 2023 года с радостью поехали в Китай. Этим летом многие отдыхали в Байдахэ. Неважно, что нужно было открыть визу, потратить больше времени. Летом были очень высокие цены, потому что в Манчжурии отдыхали китайцы с юга. Цена за двухместный номер в гостинице могла достигать 1300 юаней. Сейчас ехать выгоднее - сутки стоят 80-100 юаней»,- рассказала директор по туризму читинского турагенства «Надежда» Альбина Колток.
Она добавила, что и китайцы часто приезжают в Забайкалье. В Чите они предпочитают места, связанные с военной историей, такие как парк ОДОРА. Очень любят посещать источник Молоковка.
«Очень нравится часовня на Титовской сопке, откуда можно увидеть город с высоты птичьего полета. Как правило, гости из Китая в Чите проводят два дня. Им больше интересные районы региона», - добавила Альбина Колток.