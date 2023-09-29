Цены на отдых в Манчжурии осенью стали ниже в несколько раз

«Жители Забайкалья очень соскучились и с марта 2023 года с радостью поехали в Китай. Этим летом многие отдыхали в Байдахэ. Неважно, что нужно было открыть визу, потратить больше времени. Летом были очень высокие цены, потому что в Манчжурии отдыхали китайцы с юга. Цена за двухместный номер в гостинице могла достигать 1300 юаней. Сейчас ехать выгоднее - сутки стоят 80-100 юаней»,- рассказала директор по туризму читинского турагенства «Надежда» Альбина Колток.