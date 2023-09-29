Где в России появятся глэмпинги для туристов, рассказал эксперт

Строительство глэмпингов и модульных гостиниц в России получит федеральное финансирование в объеме 10 млрд рублей до конца 2024 года. И.о. директора департамента развития туризма Министерства экономического развития РФ Алимбек Хидзев в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что за счет этих средств будут поддержаны 433 проекта из 58 регионов.

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Эксперт рассказал, что 79 регионов России предложили более 1200 проектов создания комфортабельных мест размещения туристов в природных территориях на прошедший весной конкурсный отбор на финансирование в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По результатам двух отборов, из 79 регионов победил 61.

География будущего строительства туристических объектов с помощью субсидирования получилась обширной. В число победителей входят субъекты Центрального, Северо-Кавказского, Сибирского, Приволжского, Дальневосточного федерального округов. Алимбек Хидзев рассказал, что модули будут строиться как в текущем, так и в следующем году – средства уже выделены. Но туристы могут оценить первые глэмпинги уже в этом году. Ежегодный рост числа таких проектов прогнозируется на уровне 30%.

Представитель Минэкономразвития подчеркнул, что размещение модульных гостиниц и глэмпингов возможно в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа, поскольку они к этому наиболее приспособлены с точки зрения нормативного и административного регулирования, обеспечены инфраструктурой.