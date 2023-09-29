Где в России появятся глэмпинги для туристов, рассказал эксперт
Строительство глэмпингов и модульных гостиниц в России получит федеральное финансирование в объеме 10 млрд рублей до конца 2024 года. И.о. директора департамента развития туризма Министерства экономического развития РФ Алимбек Хидзев в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что за счет этих средств будут поддержаны 433 проекта из 58 регионов.
Эксперт рассказал, что 79 регионов России предложили более 1200 проектов создания комфортабельных мест размещения туристов в природных территориях на прошедший весной конкурсный отбор на финансирование в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По результатам двух отборов, из 79 регионов победил 61.
География будущего строительства туристических объектов с помощью субсидирования получилась обширной. В число победителей входят субъекты Центрального, Северо-Кавказского, Сибирского, Приволжского, Дальневосточного федерального округов. Алимбек Хидзев рассказал, что модули будут строиться как в текущем, так и в следующем году – средства уже выделены. Но туристы могут оценить первые глэмпинги уже в этом году. Ежегодный рост числа таких проектов прогнозируется на уровне 30%.
Представитель Минэкономразвития подчеркнул, что размещение модульных гостиниц и глэмпингов возможно в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа, поскольку они к этому наиболее приспособлены с точки зрения нормативного и административного регулирования, обеспечены инфраструктурой.
«Модульные конструкции меньше стоят, легко возводятся и эксплуатируются относительно капитальных средств размещения. Они не такие требовательные с точки зрения подведения обеспечивающей инфраструктуры. В строительстве модульных гостиниц, в первую очередь, заинтересованы малые и средние предприниматели. Это интересно и крупным гостиницам как легкий способ расширения номерного фонда в туристический сезон», – пояснил эксперт.