$97.00+0.50102.10+0.12

Где в России появятся глэмпинги для туристов, рассказал эксперт

Строительство глэмпингов и модульных гостиниц в России получит федеральное финансирование в объеме 10 млрд рублей до конца 2024 года. И.о. директора департамента развития туризма Министерства экономического развития РФ Алимбек Хидзев в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что за счет этих средств будут поддержаны 433 проекта из 58 регионов.

Где в России появятся глэмпинги для туристов, рассказал эксперт
© Мир24

Эксперт рассказал, что 79 регионов России предложили более 1200 проектов создания комфортабельных мест размещения туристов в природных территориях на прошедший весной конкурсный отбор на финансирование в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По результатам двух отборов, из 79 регионов победил 61.

География будущего строительства туристических объектов с помощью субсидирования получилась обширной. В число победителей входят субъекты Центрального, Северо-Кавказского, Сибирского, Приволжского, Дальневосточного федерального округов. Алимбек Хидзев рассказал, что модули будут строиться как в текущем, так и в следующем году – средства уже выделены. Но туристы могут оценить первые глэмпинги уже в этом году. Ежегодный рост числа таких проектов прогнозируется на уровне 30%.

Представитель Минэкономразвития подчеркнул, что размещение модульных гостиниц и глэмпингов возможно в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа, поскольку они к этому наиболее приспособлены с точки зрения нормативного и административного регулирования, обеспечены инфраструктурой.

«Модульные конструкции меньше стоят, легко возводятся и эксплуатируются относительно капитальных средств размещения. Они не такие требовательные с точки зрения подведения обеспечивающей инфраструктуры. В строительстве модульных гостиниц, в первую очередь, заинтересованы малые и средние предприниматели. Это интересно и крупным гостиницам как легкий способ расширения номерного фонда в туристический сезон», – пояснил эксперт.