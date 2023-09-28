Россияне стали чаще ездить в Ингушетию и Орловскую область

Российские туристы стали чаще ездить в Ингушетию и Орловскую область
Стали известны регионы России с самым быстрым ростом доли и интереса по количеству бронирований отелей в 2023 году. Это Ингушетия (рост на 200% за год), Орловская область (на 100%) и Адыгея (на 54%).
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Путешествий».
В список также вошли Мордовия, Карачаево-Черкесия, Липецкая и Владимирская области, Марий Эл, Смоленская и Курская области.
В среднем в 25 регионах с самым выраженным ростом доли бронирований гостиниц рост спроса составил в районе 60%.