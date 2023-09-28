Минфин засомневался в эффективности курортного сбора
Министерство финансов по поручению президента проанализирует итоги эксперимента по взиманию курортного сбора в ряде регионов и рассмотрит возможность введения его на остальной территории России. По мнению ведомства, текущая система взимания туристического налога вызывает сомнения в ее эффективности.
«Планируется оценить целесообразность предоставления субъектам РФ права введения туристического сбора. Введение данного сбора позволит привлечь дополнительные средства в бюджеты субъектов РФ», – говорится в документе Минфина по основным направлениям налоговой политики на 2024–2026 год.
Ранее Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря внести изменения в законодательство, расширяющие возможности введения курортного сбора в регионах.
Однако в документе Минфина, который цитирует Интерфакс, указано: «Уже сейчас очевиден отказ от целевого характера данных платежей, что не позволит напрямую направлять средства, полученные путем введения данного сбора, на улучшение инфраструктуры гостеприимства». Кроме того, в Минфине уверены, что введение такого сбора приведет к удорожанию услуг, но это может быть нивелировано результатами эксперимента по обнулению НДС на услуги предоставления мест для временного проживания в объектах размещения.
Тем временем среди чиновников и руководителей регионов нет единого мнения по поводу целесообразности такого сбора. Так, например, власти Крыма до сих пор его не ввели. Глава региона Сергей Аксёнов отмечал не самую высокую результативность эксперимента.
Непопулярной мерой налог считают также сами туристы. Критически к нему относится и бизнес, напоминая, что еще не побежден «серый» рынок жилья. Поэтому облагать поборами клиентов легально работающих отелей и санаториев неправильно.