Минфин засомневался в эффективности курортного сбора

Министерство финансов по поручению президента проанализирует итоги эксперимента по взиманию курортного сбора в ряде регионов и рассмотрит возможность введения его на остальной территории России. По мнению ведомства, текущая система взимания туристического налога вызывает сомнения в ее эффективности.

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«Планируется оценить целесообразность предоставления субъектам РФ права введения туристического сбора. Введение данного сбора позволит привлечь дополнительные средства в бюджеты субъектов РФ», – говорится в документе Минфина по основным направлениям налоговой политики на 2024–2026 год.

Ранее Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря внести изменения в законодательство, расширяющие возможности введения курортного сбора в регионах.

Однако в документе Минфина, который цитирует Интерфакс, указано: «Уже сейчас очевиден отказ от целевого характера данных платежей, что не позволит напрямую направлять средства, полученные путем введения данного сбора, на улучшение инфраструктуры гостеприимства». Кроме того, в Минфине уверены, что введение такого сбора приведет к удорожанию услуг, но это может быть нивелировано результатами эксперимента по обнулению НДС на услуги предоставления мест для временного проживания в объектах размещения.

Тем временем среди чиновников и руководителей регионов нет единого мнения по поводу целесообразности такого сбора. Так, например, власти Крыма до сих пор его не ввели. Глава региона Сергей Аксёнов отмечал не самую высокую результативность эксперимента.