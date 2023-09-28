Проблемы с регистрацией возникли в аэропорту Нижнего Новгорода

Проблемы с регистрацией возникли в международном аэропорту Нижнего Новгорода 28 сентября. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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Проблемы возникли из-за сбоев в системе бронирования авиабилетов Leonardo. Они появились в результате DDoS-атаки из-за рубежа, сообщает «Ростех».

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, там продолжают регистрировать пассажиров на все назначенные рейсы. Чтобы компенсировать время сбоя, в аэропорту открыли дополнительные стойки регистрации и увеличили количество сотрудников в зонах регистрации и предполетного контроля.

«В настоящее время глобальный сбой устранен», — говорится в сообщении.