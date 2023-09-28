Россиянам рассказали, сколько стоит провести отпуск в Мексике

До Мексики прямых рейсов нет, все летают с пересадкой в Стамбуле или в Гаване. Стоимость на двоих — около 480 тысяч рублей в октябре-ноябре на 12 ночей в четырехзвездочном отеле в Ривьере Майя или Канкуне. В стоимость не входят экскурсии. Только перелет, проживание, страховка и все включено. Экскурсионные туры обсуждают индивидуально, но, думаю, это еще тысяч 50 рублей минимум, — добавила Ансталь.