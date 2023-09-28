Куда поехать на отдых в осенние каникулы: топ направлений

После окончания сезона летних отпусков стоимость некоторых туров существенно снижается. Кроме того, в некоторые места намного лучше ехать именно сейчас, чтобы не изнывать от жары и толп других туристов. Куда можно поехать на отдых в октябре по России и за границу – в материале «ФедералПресс».

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Отдохнуть на море в России

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Бархатный сезон на южных курортах России длится до середины октября, и это самый доступный вариант для поездки на морское побережье. В этот период значительно уменьшается турпоток, а значит, снижаются и цены. Также спадает жара, но при этом вода остается довольно теплой и подходит для купания или активного отдыха. Конечно, в первую очередь это курорты Краснодарского края, где осенью воздух днем еще прогревается до +25…+30 градусов. Купаться там можно как минимум до середины октября.

Если Анапа больше подойдет для спокойного и размеренного пляжного отдыха, то в Сочи найдут себе развлечения любители активностей. Например, там можно отправиться на горнолыжный курорт «Роза Хутор» или парк экстремальных развлечений Sky Park, пишет Lenta.ru. Еще можно рассмотреть варианты экскурсионных, винных и гастрономических путешествий, в частности, поехать в Арбау-Дюрсо или Тамань.

Осенние пейзажи

Красотой природы осенью можно насладиться в живописной Карелии, где осенью дневная температура воздуха составляет комфортные +10…+13 градусов. Там предложат посетить экскурсии и прогулки по скалам, горам и заповедникам, поплавать по водоемам на байдарках, порыбачить, посмотреть памятники деревянного зодчества.

Также хорошим выбором для осеннего отдыха станет Алтайский край – туда чаще едут любители пеших длительных прогулок, походов с палатками. Там же хорошо начать свое знакомство с горами. Для любителей экстрима есть байк-парк с трассами разного уровня сложности, площадка для парапланеристов и веревочные парки.

Отдых за границей

Как сообщает «АиФ», наиболее популярным направлением продолжает оставаться Турция – ею интересуются 40,3 % россиян. Однако на дорогу уйдет 25–50 % от цены путевки. Также стали более востребованы Объединенные Арабские Эмираты, куда вполне можно найти экономичный вариант поездки. Например, цена за неделю на двоих может начинаться от 80 тысяч рублей, если лететь из центральных городов.