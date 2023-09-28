Авиакомпания «Победа» разрешила пассажирам пересаживаться

На рейсах в авиакомпании «Победа» появилась возможность пересаживаться на борту. Услуга, конечно, платная, стоит она столько же, сколько при бронировании билета, – от 199 руб. без дополнительных комиссий. Но сделать это можно только до вылета. Анонсов на сайте и в соцсетях нет, бортпроводники информируют о новом сервисе во время предполетного инструктажа. В кол-центре перевозчика «ТурДому» подтвердили эту информацию.

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«Действительно, есть услуга выбора места. Оформить ее можно на борту, обратившись к бортпроводнику. У него же можно узнать стоимость», – сообщили на горячей линии.

Единственное условие – оплату принимают только через QR-код с помощью смартфона, так как в самолете нет ни банковских терминалов, ни кассовых аппаратов.

Выбор места предлагается и при покупке билета. Стоимость на внутренних рейсах составляет от 199 руб. до 2 тыс. руб., на международных – от 4 до 35 евро.

Ранее у «Победы» возникало множество конфликтных ситуаций с пассажирами из-за невозможности поменять место. Так, в январе один из путешественников пересел, так как на его кресло лился конденсат. Однако бортпроводники посчитали это недостаточной причиной и попросили вернуться обратно. Мужчина отказался лететь на мокром сиденье, в результате в аэропорту его ждала полиция, а затем и штраф в 4 тыс. руб. за нарушение правил нахождения на борту.