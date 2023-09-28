Туристам объяснили, чего нельзя делать в Таиланде

Таиланд остается в числе популярных у россиян направлений, но в каждой стране есть свои порядки, которые нельзя нарушать. Об этом рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru.

По словам Натальи Ансталь, незадачливого туриста могут взять под стражу, если он повернется спиной к статуе Будды или сомнет купюры, листовки, буклеты, что угодно с изображением королевской семьи. Кроме того, нельзя курить в общественных местах и бросать окурки на улице, за это могут оштрафовать.

Еще один запрет касается дуриана. Этот фрукт нельзя брать в самолет и даже приносить в отели. Дело в том, что дуриан весьма специфически пахнет, поэтому есть его стоит прямо там, где и купили. Если дуриан случайно попадет на борт самолета, вылет могут запретить, а судно останется в аэропорту на несколько дней, пока запах полностью не выветрится.