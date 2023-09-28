Туры в Белоруссию приравняют к внутрироссийским путешествиям

Более 400 тыс. туристов из России посетили Беларусь в первые шесть месяцев 2023 года, для сравнения, за весь прошлый год в Беларусь с туристическими целями приезжали почти 500 тыс. россиян. В Минэкономразвития отмечают, турпоток возвращается на допандемийный уровень. Одна из основных совместных задач – подготовить кадры в сфере туризма, говорит Максим Решетников , глава Минэкономразвития.

«В данный момент приводим к единому стандарту оценку работы российских и белорусских экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также оценку качества гостиничных услуг и требований по финансовой ответственности туроператоров», — продолжает он.

Российская и белорусская сторона уже синхронизировали законодательства двух стран в туристической сфере. Россия в ближайшее время планирует ввести нулевой НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию. Кроме того компании, организующие поездки в Белоруссию, ведомство намерено приравнять к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения. Россия и Белоруссия намерены продвигать совместные турпродукты, заявлено о намерении создать единый туристический маршрут на два государства. Этим летом в Сочи прошла презентация маршрута «Край звонких гуслей», он начинается в Минске и продолжается в России.