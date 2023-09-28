Пилот почувствовал недомогание во время полета и не смог управлять самолетом

Пилот авиакомпании Austrian Airlines почувствовал недомогание во время полета и не смог управлять самолетом. Об этом пишет портал t-online.de.

© Lenta.ru

Непредвиденная ситуация произошла в воскресенье, 24 сентября, во время рейса пассажирского лайнера из Штутгарта в Вену. На подлете к аэропорту назначения у капитана воздушного судна ухудшилось состояние.

В результате управление самолетом взял на себя второй пилот европейского перевозчика и продолжил заход на посадку. Отмечается, что она прошла благополучно, никто из пассажиров рейса не пострадал. О состоянии командира судна не сообщается.