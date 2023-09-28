Турагент рассказала, на чем экономят в дешевых «пятерках»

«Нередко мы сталкиваемся с вопросом от туристов: „Почему цены на отели 5* могут существенно отличаться и стоит ли выбирать самые бюджетные варианты?“ Вы должны знать, с чем можно столкнуться, забронировав отель по сравнительно низкой стоимости. Во-первых, будьте готовы к тому, что еда будет неразнообразной, а качество продуктов — минимальное. Во-вторых, в номере может быть устаревшая мебель и рваный текстиль, а на пляже грязные лежаки», — написала Кудрина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».