Россиянин застрял в аэропорту Минска на два месяца без денег

Российский турист застрял в авиагавани Минска без средств к существованию. Об этом пишет портал TourDom.

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По данным издания, 50-летний Юрий на протяжении двух месяцев проживает в аэропорту. Мужчина сообщил, что прибыл в Белоруссию из Москвы, после чего планировал отправиться в Турцию. Однако из-за превышения норм веса багажа и отсутствия возможности оплатить перевес на рейс его не пустили.

Туриста не единожды проверяли сотрудники минского МВД и не зафиксировали за ним каких-либо нарушений. «Мужчина пояснил, что не смог оплатить перевес, поэтому решил ждать перевода пенсии на карту и затем улететь в Стамбул, — говорится в сообщении. — По какой причине до сих пор не купил билет хотя бы в РФ, не уточняет».

Отмечается, что россиянину помогали работники авиагавани и расположенной в ней церковной лавки. Путешественнику не только покупали еду, но и предоставляли ночлег. Юрия характеризуют как вежливого и спокойного человека, правда, некоторые все же замечали странности в его поведении.

В частности, по словам очевидцев, мужчина периодически осуществляет непроизвольные движения руками. Более того, в разговоре турист часто упоминает не совсем обычные события.

Сотрудникам МВД удалось отыскать родственников россиянина, и они согласились помочь ему вернуться домой. «Почему застрявший в аэропорту пассажир сам не связался с членами семьи, он так и не рассказал», — пишет источник.

Родные Юрия рассказали, что это не первый случай, когда он отправляется за рубеж и остается на время отпуска в аэропорту.