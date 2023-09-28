Оптимизированы формы заявления на получение китайской визы

Министерство иностранных дел (МИД) Китая объявило об упрощении процедуры получения визы с целью привлечения большего числа иностранных туристов и талантов, а также содействия экономическому развитию страны.

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Официальный представитель МИД Мао Нин сообщила на брифинге, что оптимизация включает в себя семь основных пунктов и 15 подпунктов, которые в основном связаны с образованием заявителя, информацией о членах семьи, прошлым опытом путешествий и так далее.

Заметные изменения коснулись визовой анкеты: они включают в себя требование к заявителям указывать историю своих поездок за последний год, а не за пять предыдущих. Кроме того, в разделе, посвященном образованию, заявители не должны перечислять все ступени – нужно указывать самый высокий на момент заполнения анкеты уровень образования.