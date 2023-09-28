В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах в четверг, 28 сентября, произошла отмена и задержка 23 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты семи воздушных судов, два — отменили. Во Внуково тем временем перенесли семь авиарейсов, четыре — отменили. В Шереметьево задержали два рейса, один — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.