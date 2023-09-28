Стало известно, где российские туристы чаще всего отдыхали в сентябре

В начале осени большинство российских туристов путешествовали внутри страны: доля заказов выросла на 12,0% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 79,9%. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Сервис проанализировал отельные бронирования.

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В России чаще всего туристы отправлялись в короткие поездки: 75,1% бронирований были сделаны на срок от 1 до 3 дней. Самым популярным городом традиционно стала Москва: в столичных гостиницах отдыхали 23,6% россиян. Второе место занял Санкт-Петербург, доля которого составила 15,2%, а третье — Сочи (9,1%). Кроме того, в топ вошли Казань (3,7%), Краснодар (2,8%), Екатеринбург (2,5%), Калининград (2,2%), Нижний Новгород (1,9%), Ростов-на-Дону (1,5%) и Владивосток (1,4%).

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За год сильнее всего вырос спрос на отдых в Краснодаре (+29,4%) и Нижнем Новгороде (+14,3%). А вот отели во Владивостоке, Ростове-на-Дону и Сочи стали менее востребованными: на 17,6%, 16,7% и 15,0% соответственно. Доля остальных городов в сравнении с сентябрем 2022-го практически не изменилась.

Наиболее популярны у путешественников были трехзвездочные гостиницы: на них пришлось 30,6% заказов. Почти одинаково привлекательны оказались объекты размещения без звезд (апартаменты, гостевые дома и хостелы) и отели с четырьмя звездами: их доля составила 29,4% и 28,0%. Пятизвездочные гостиницы выбрали 12,0% туристов.

За границей большинство туристов в начале осени также совершали короткие поездки: 59,0% заказов оформлены на 1–3 дня. Первое место в списке востребованных зарубежных направлений занял Стамбул: доля города составила 10,5%. Далее следуют Ереван, на который пришлось 5,2% бронирований, и Дубай, где в сентябре останавливались 4,9% туристов. В списке оказались также Минск (доля — 4,6%), Тбилиси (2,5%), Анталья (2,2%), Алма-Ата (1,9%), Бангкок (1,8%), Париж (1,7%) и Астана (1,6%).

По сравнению с прошлым сентябрем выросла популярность Бангкока (в 2 раза), Дубая (+75,0%), Алма-Аты (+35,7%) и Еревана (+19,5%). Реже стали ездить в Минск (-31,3%), Анталью (-18,5%) и Париж (-15,8%). Спрос на отели в других городах из списка не изменился.