Туристка сорвалась с 50-метровой скалы, делая селфи

Молодая туристка упала со скалы с высоты 50 метров, пытаясь сделать селфи на острове Филиппа в Виктории.

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22-летняя гражданка Франции получила серьезную травму при падении, когда она пыталась сфотографироваться со своими друзьями на мысе Вуламай.

Друзья туристки сумели спуститься со скалы и дождались вместе с ней прибытия экстренных служб.

Спасатели вытащили француженку в безопасное место, и она была доставлена в больницу с неопасными для жизни травмами.

Исполняющий обязанности инспектора полиции Басс-Коста Дэйв Файф рассказал ABC, что женщина сбилась с пешеходной тропы, чтобы сфотографироваться, и ее травмы были «довольно серьезными».

Он предупредил о рисках фотографирования в опасных местах.

«Дело в том, что в физике нет пункта о селфи, а гравитация — это путь в один конец», — сказал он.