Мужчина отправился в отпуск и едва не лишился ноги

Житель Сингапура порезался во время отпуска и едва не лишился конечности. Об этом сообщает Asia One.

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42-летний Амджат Кхан отправился в отпуск в Индию в августе. После возвращения домой он почувствовал странную боль в правой ноге и обратился к врачу. Медики диагностировали у мужчины подагру и выписали необходимые лекарства. Несмотря на лечение, состояние Кхана не улучшалось. Через некоторое время мужчина начал задыхаться из-за внезапно появившегося сильного отека. Соседка по комнате вызвала ему бригаду скорой помощи, и его госпитализировали.

После проведенных обследований выяснилось, что у пациента некротический фасциит — бактериальная инфекция, поражающая подкожную клетчатку и соединительные ткани. Врач собирался ампутировать ногу Кхану, но тот попросил его пересмотреть свое решение. В результате хирургам удалось сохранить конечность, но пришлось удалить большую часть пораженных тканей на ноге, чтобы остановить распространение инфекции.

В настоящее время мужчина находится в больнице, где проходит дальнейшее лечение. Он не может ходить и уже три недели прикован к постели. Ему предстоит перенести еще несколько хирургических вмешательств, включая пересадку кожи и пластическую операцию.