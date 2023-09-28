Астраханская область вошла в топ-10 регионов по росту турпотока за прошлый год

Уже сейчас туроператоры предлагают свыше 200 маршрутов по региону, которые охватывают культурные, исторические, природные и этнографические объекты.

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27 сентября Международный день туризма отмечали не только профессионалы этой индустрии, но и все любители путешествий. Астраханская область радует своими достижениями в этой сфере, входя в десятку регионов, где отмечен значительный рост потока туристов за прошлый год, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Интерес к гостеприимному региону продолжает уверенно расти, и туризм становится одной из ключевых стратегических отраслей местной экономики. В связи с этим появляется необходимость в новых решениях и возведении специализированных объектов. В планах на ближайшие два года строительство более 300 глемпингов и кемпингов. Это позволит разнообразить предложение и удовлетворить потребности различных категорий туристов.

Примером успешного проекта в этой сфере стал глэмпинг, созданный в Камызякском районе при поддержке Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Этот объект, как новое и перспективное направление в индустрии туризма, уже получил признание и стал победителем конкурса нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В ближайшее время его владелец Иван Данилов получит грантовую поддержку на расширение бизнеса.

Дополнительные инвестиции также направлены на обустройство пляжей и развитие инфраструктуры. Уже сейчас туроператоры предлагают более 200 туристических маршрутов включают в себя посещение культурных, исторических, природных и этнографических объектов региона, предоставляя разнообразный опыт для посетителей.