При покупке авиабилетов хотят собирать больше сведений о пассажирах

Российские власти собираются значительно расширить список данных о бронировании авиабилетов, которые будут передаваться в автоматизированные государственные системы.

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В настоящее время в эту систему поступают ФИО пассажиров, их дата рождения, пол и гражданство, номер телефона и электронная почта, данные документа, по которому оформлялась бронь, сведения о дате поездки, пунктах отправления и назначения.

Как рассказали источники издания «Известия», этой информации властям кажется недостаточной. Предлагается дополнить её новыми сведениями, например, данными о способе оплаты билета (название банка, последние четыре цифры номера счета или карты, с помощью которой производилась оплата).

Кроме того, могут начать передавать и данные учетной записи пассажира на сайте авиаперевозчика, и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация во время бронировании.

Но и это еще не всё. Могут также собирать сведения о багаже и дате, когда бронировались билеты, а также информация о том, с кем человек это делал и вносились ли какие-то изменения в бронь.