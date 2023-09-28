При покупке авиабилетов хотят собирать больше сведений о пассажирах
Российские власти собираются значительно расширить список данных о бронировании авиабилетов, которые будут передаваться в автоматизированные государственные системы.
В настоящее время в эту систему поступают ФИО пассажиров, их дата рождения, пол и гражданство, номер телефона и электронная почта, данные документа, по которому оформлялась бронь, сведения о дате поездки, пунктах отправления и назначения.
Как рассказали источники издания «Известия», этой информации властям кажется недостаточной. Предлагается дополнить её новыми сведениями, например, данными о способе оплаты билета (название банка, последние четыре цифры номера счета или карты, с помощью которой производилась оплата).
Кроме того, могут начать передавать и данные учетной записи пассажира на сайте авиаперевозчика, и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация во время бронировании.
Но и это еще не всё. Могут также собирать сведения о багаже и дате, когда бронировались билеты, а также информация о том, с кем человек это делал и вносились ли какие-то изменения в бронь.
В то же время собеседник газеты отметил, что пока точных новых категорий информации, которая будет передаваться властям, нет.