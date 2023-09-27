Эксперты составили список вещей, которые необходимо сделать при подготовке к путешествию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис Туту.ру.

За месяц до предполагаемой поездки необходимо купить билеты и сразу определиться с количеством вещей, чтобы понять, какой тариф приобретать.

Следующий этап - это подготовка к получению визы. Проверьте сроки действия паспортов, водительских прав, если планируете путешествие на машине, доверенностей на детей, сделайте справки для домашних животных, если берете их с собой в поездку.

Эксперты советуют приобрести медицинскую страховку и сразу сохранить номера экстренных служб и консульств России на экстренный случай. Также в этот период важно озаботиться покупкой валюты и сотовой связью. Заранее узнайте про местные сим-карты и существующие тарифы, при необходимости купите переходник.

Зарегистрируйтесь в тематических группах в соцсетях, чтобы узнать больше о месте от местных жителей, и следите за актуальными новостями, чтобы быть в курсе забастовок, праздников и других событий. Эксперты сервиса порекомендовали составить детальную программу поездки.

За неделю до путешествия сохраните в телефоне билеты, документы, подтверждающие бронирование отеля, и списки мест, которые хотите посетить в стране назначения, а также отправьте себе на почту копии важных документов и скачайте оффлайн-карты.

Перед вылетом опытные путешественники советуют проверить, нет ли у вас неоплаченных налогов и штрафов.