Курган посетило больше туристов из Эстонии, чем из Казахстана

«За 2022 год город Курган посетило 1 151 031 человек. Из зарубежных стран в числе лидеров: Белоруссия (1079 человек), Эстония (855 человек), Узбекистан, Германия, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан. Я даже удивилась, что из Казахстана к нам приезжают меньше с туристической целью, чем из Эстонии или Белоруссии», — отметила Людмила Дорофеева.