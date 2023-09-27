Турист из России стал миллионным гостем на Шри-Ланке

На Шри-Ланке вчера встречали прибытие миллионного туриста с начала 2023 года. Им стал россиянин Алексей Мазков. Он приехал на отдых вместе с супругой и двумя детьми, сообщило местное издание Ada Derana.

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Семья из России прилетела на тропический остров в Индийском океане на рейсе перевозчика Oman Airlines со стыковкой в Маскате. В международном аэропорту Бандаранаике их ждал торжественный прием и подарки.

Директор Бюро по развитию туризма Шри-Ланки (SLTPB) Прасад Джаясекара отметил, что впервые после окончания пандемии коронавируса страну посетил миллион иностранных гостей за столь короткий срок.

Согласно официальной статистике, россияне прочно удерживали первенство по числу отдыхающих все зимние месяцы. А по итогам января – августа заняли второе место среди представителей 188 стран, которые посетили остров. С начала года отдых на Шри-Ланке выбрали свыше 125 тыс. наших соотечественников. Больше всего приехало гостей из соседней Индии – 170 тыс. человек, на третьей строчке Великобритания, откуда прибыло 83 тыс. туристов.

Россияне имеют возможность находиться в стране в течение 30 дней, приобретя в аэропорту визу по прилете за 60 долларов. Также можно заранее оформить электронное разрешение за 50 долларов с помощью карты зарубежного банка.