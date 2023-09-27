Туристы рассказали о ценах в Турции в бархатный сезон

С начала 2023 года сибиряков пугали, что отдых в стране, недавно пережившей разрушительное землетрясение, будет не по карману, что сезон вообще окажется сорван, и «Турции нам не видать».

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Многие из негативных прогнозов не сбылись, но дешевле отдых, конечно, не стал. Об обстановке, настроениях местных жителей и способах сэкономить в Турции осенью-2023 нам рассказали туристы, недавно вернувшиеся из отпуска.

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«В Турции все хорошо. По отелям цены стали выше, но не криминально. Если в прошлом году ездили с женой в 5 звезд за 209 тысяч рублей, то в этом году в тот же отель – 224, – рассказал в беседе с VN.ru житель Новосибирска Вячеслав Денисов. – Дороговизна какая – если из отеля не вылезать, то и доллара не потратишь, в таких отелях есть абсолютно все».

Куда более заметен в Турции рост цен на одежду, продолжает наш собеседник.

«Если по рынкам и брендовым магазинам прокатиться, очень заметно. В прошлом году джинсы Levi's я взял за 3500 рублей, в этом году Lee – за 5200. Специально посмотрел цены на прошлогодние Levi's, сейчас это около 7000, – говорит Вячеслав. – То же и с остальными вещами. В общем, процентов на 60 из-за скачка доллара все для нас поднялось».

Если есть возможность, лиры перед поездкой в Турцию лучше купить в России, продолжает наш собеседник. Тогда все будет отлично. «У них лира тоже падает, так что 1 к 1. И даже у гида выгоднее взять лиры по курсу 4.2 вместо официального 3.6, что я и сделал», – говорит Вячеслав.

Цены на экскурсии в бархатный сезон-2023 в Турции также выросли, но можно сэкономить, если не «брать все, что втюхивают». Подготовку экскурсоводов в Турции не всегда можно назвать блестящей.

«Экскурсии в пределах региона – от 30 до 70 долларов, экскурсия в Израиль стоит 300, – сообщает побывавший в отпуске сибиряк. – Можно взять 3-дневный тур по святым местам в Турции, это будет стоить 200-300 долларов».

Экскурсии и всяческая культурная программа нужна далеко не всем приезжающим в Турцию. Очень многие просто отдыхают ото забот, лежа и плавясь на солнце.

Кто-то в силах устроить себе праздник самостоятельно: арендует машину и осматривает интересующие его достопримечательности без помощи гида, отмечает Вячеслав.

Обстановка на турецких курортах расслабленная, благоприятная, продолжает собеседник VN.ru.

«Здесь спокойно, отношение местных – как 15 лет назад – хорошее. Все, с кем разговаривал по-русски, поддерживают Путина, – говорит Вячеслав. – Из-за всего, что происходит сейчас в мире, экономика Турции крепче не становится».

Всем, кто приезжает в Турцию из России, собеседник нашего сайта советует обязательно попробовать местную выпечку и фрукты. «Персики, груши, яблоки. Здесь у них совсем другой вкус», – делится Вячеслав.

Добавим, что популярность Турции у сибиряков подтверждает статистика. В прошлом году, по данным Росстата, туда съездили 26,8 тысяч туристов из нашего региона. Среди отдыхающих, писал VN.ru, были и бизнесмены, и простые служащие, и