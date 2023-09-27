Турция стала самым востребованным у челябинцев местом отдыха

Турция в 2023 году стала самым востребованным у жителей Челябинска местом отдыха. Как URA.RU сообщил директор по маркетингу интернет-магазина туров «Traveleta.ru» Олег Козырев, больше половины туристов из Челябинска выбрали путешествие в эту страну.

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«Турция занимает лидирующую позицию по количеству туров, которые были куплены через интернет-магазин в 2023 году с вылетом из Челябинска. Больше половины туристов предпочли отдых в этой стране», — сообщил Козырев.

Средний чек туристов составил 185 тысяч рублей. На втором месте оказались путешествия внутри России. Отечественные направления для себя выбрала треть отпускников. Цена поездки в среднем составила 76 тысяч рублей. Третью строчку в рейтинге заняла Абхазия со средним чеком 84 тысячи. В республике решили побывать 7% от всех туристов из Челябинска.

Египет и Таиланд также вошли в топ популярных направлений. Причем Египет стал самым дорогим выбором челябинцев. По данным Козырева, бронируя туда туры, жители тратили в среднем по 191 тысяче рублей. Чуть меньше платили за поездки в Юго-Восточную Азию: 187 тысяч. На Египет пришлось 3% отдыхающих челябинцев, на Таиланд — 2%.