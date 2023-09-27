Почти 70 пассажиров задержанного в Иркутске рейса отказались лететь в Таиланд
Авиакомпания «Икар» задержала вылет самолета из Иркутска на Пхукет на трое суток. Большая часть пассажиров – почти 400 человек – вылетела на остров в Таиланде сегодня, однако примерно четверть решила отказаться от тура. Вернут ли им деньги за билеты, рассказал глава региона Игорь Кобзев.
«Вылета ожидали 434 пассажира. По нашей информации, 69 человек в итоге отказались от полета. Им в полном объеме будет возвращена стоимость тура. Кроме того, туристам намерены компенсировать стоимость каждого дня задержки», – сообщил глава региона.
Он также добавил, что вылет отложили из-за технической неисправности, над которой трудилась специально прибывшая в Иркутск бригада московских техников, и болезни второго пилота – из-за нее пришлось менять экипаж.