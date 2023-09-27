Эксперты озвучили цены на отдых в странах Африки

Туроператоры отметили рост интереса россиян к отдыху в африканских странах. Самые популярные направления (без учета Египта) – Танзания, Кения, ЮАР, Маврикий, Сейшелы. Ближе к экзотике – Эфиопия, Мадагаскар, Гамбия. Эксперты Ассоциации Туроператоров (АТОР) рассказали, во сколько обойдется осенью поездка в Африку на двоих.

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Рейтинг бюджетных направлений по возрастанию цены от меньшего к большему – Танзания, Сейшелы, Маврикий, Кения, ЮАР. В Кению ездят ради пляжного отдыха и сафари-туров, поездка туда на двоих по минимальной стоимости обойдется в 136 тыс. рублей на человека за шестидневный тур без учета перелета, который обойдется примерно в 80 тыс. рублей.

Танзания, в частности, Занзибар, обойдется осенью от 222 тыс. рублей на двоих на семь ночей в трехзвездочном отеле плюс около 90 тыс. рублей на перелет за человека в обе стороны. Тур в ЮАР + Замбия + Ботсвана на восемь ночей будет стоить от 577 тыс. рублей на двоих, плюс перелет от 101 тыс. рублей на человека в обе стороны.

Попасть на Маврикий можно начиная от 283,5 тыс. рублей на двоих в трехзвездочный отель, перелет – от 113 тыс. рублей на человека туда/обратно. Отдохнуть на Сейшелах осенью получится минимум за 276 тыс. рублей в двухзвездочном отеле на семь ночей, а долететь туда/обратно – за 82 тыс. рублей на человека. Доля туристов из России здесь достигла 11% от общего количества иностранных гостей, говорится на сайте АТОР.