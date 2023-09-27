«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45% своего воздушного парка

Российской авиагруппе «Аэрофлот» удалось в общей сложности вывести из иностранных реестров 120 воздушных судов, то есть 45% от всего своего импортного парка, пишут «Известия».

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По данным газеты, в частности, только в сентябре были выведены еще 18 самолетов. По последним бортам «Аэрофлот» урегулировал отношения с ирландской лизинговой компанией AerCap, которая подтвердила прекращение своих требований к российской стороне как по страховым полисам, выданным соответствующими компаниями в РФ, так и по договорам лизинга. После выплаты суммы урегулирования ООО «Страховая компания «НСК» стала полноправным владельцем воздушных судов и двигателей.

«Крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» в сентябре дерегистрировала из иностранных реестров еще 18 своих самолетов... Всего на текущий момент дерегистрировано 120 воздушных судов иностранного производств. В их числе самолеты типа Boeing 737 (55 штук), Boeing 777 (22), Airbus A319 (15), Airbus A330 (11), Airbus А320 (9), Airbus А321 (5) и Airbus А350 (3)», — говорится в статье газеты.