Пассажирка хитростью проникла в бизнес-зал с дресс-кодом

Пассажирка с накрученными на бигуди волосами хитростью проникла в бизнес-зал аэропорта с дресс-кодом и получила множество восхищенных комментариев подписчиков. Подробностями истории поделилось издание Manchester Evening News.

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По данным источника, 47-летняя британка по имени Лиза Коннор (Lisa Connor) летела с подругами на вечеринку в Испанию из аэропорта Манчестера. Чтобы прическа не потеряла объем в поездке, Коннор решила отправиться в путешествие в бигуди.

Однако когда британка приехала в аэропорт и попыталась попасть в бизнес-зал, ее не пустили, сославшись на дресс-код. Тогда подруга туристки посоветовала ей прикрыть валики на липучке цветным шелковым платком. Коннор соврала сотруднице аэропорта о том, что у нее болезнь кожи головы, и смогла попасть в помещение.