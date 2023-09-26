Из столицы Коми в Махачкалу планируется запустить авиарейсы

Минэкономразвития Республики Коми планирует летом 2024 года запустить прямой рейс в Махачкалу. Сейчас ведутся переговоры с перевозчиком об открытии нового южного направления в Дагестан.

«По договоренности с авиакомпанией планируется организовать авиаперевозки в летний сезон 2024 года без привлечения бюджетных средств. Если маршрут будет востребован, будет рассмотрена возможность софинансирования перевозок и круглогодичных полетов», – сообщил министр экономразвития, промышленности и транспорта Коми Евгений Пономаренко .

Рейс из Сыктывкара в Махачкалу будет востребованным и даст возможность северянам «беспересадочного, а значит более дешевого перелета в южном направлении», пишет «БНК». Отмечается, что прямое авиасообщение может способствовать увеличению турпотока в Республику Коми. В текущем году из Сыктывкара можно улететь в Минводы.