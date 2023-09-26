Эксперты озвучили стоимость отдыха в странах Африки

Интерес россиян к отдыху в странах Африки растет. Во сколько обойдется отдых на этом направлении, агентству "РИА Новости" рассказали туроператоры.

© Unsplash

Наибольший интерес у жителей России вызывают Танзания, Кения, ЮАР и Маврикий.

Недельный тур в Кению, например, начинается от 137 000 рублей на одного человека. Однако в сумму не входит стоимость билетов, за которые придется заплатить как минимум 80 000 рублей. Средняя стоимость недельного тура на двоих с авиабилетами в октябре – от 700 000 рублей.

7 дней отдыха в Танзании, в свою очередь, с перелетом двоим путешественникам обойдутся примерно в 220 000 рублей. В данном случае речь идет о проживании в трехзвездочном отеле с завтраками.

За аналогичное время отдыха в ЮАР, совмещенное с поездкой в Ботсвану и Замбию, придется отдать от 577 000 рублей, рассказывают туроператоры. Сумма за авиабилеты стартует от 100 000 рублей.

Наконец, стоимость недельного тура на двоих в трехзвездочном отеле на Маврикии начинается от 284 000 рублей. Минимальная сумма стоимости авиабилетов до страны составляет 114 000 рублей.

Таким образом, назвать путешествие на африканский континент бюджетным сложно, отмечают эксперты отрасли.