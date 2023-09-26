Россиянин опоздал на рейс и две недели прожил в аэропорту Пхукета

Сотрудники центр помощи туристам Тайланда следили за состоянием мужчины. Путешественник опоздал на свой рейс и вынуждено жил в аэропорту острова на протяжении 14 дней. 38-летний мужчина рассказал, что потратил все деньги в отпуске и у него нет возможности купить новый билет. Всё это время он ждал, когда мать оплатит ему возвращение домой.

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Когда сотрудники терминала нашли путешественника, у него с собой были только мобильный телефон и паспорт. Он объяснил, что не может снять отель и должен ждать в аэропорту, поэтому работники позаботились о мужчине. Туристическая полиция оплачивала его счета за еду и одежду и помогла с обращением в больницу.