Лайнер в Таиланд вылетел из Иркутска после трехсуточной задержки

В среду утром из международного аэропорта Иркутска на остров Пхукет (Королевство Таиланд) отправился самолет с 383 пассажирами на борту, которым пришлось дожидаться рейса 74 часа.

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Рейс был перенесен с 24 на 27 сентября. Причиной столь длительной задержки стала неисправность гидравлической системы самолета. Пассажирам, которые решили не дожидаться, пока специалисты приведут судно в порядок, выплатят стоимость туристического пакета, остальным сибирякам компенсируют стоимость трех потерянных дней отдыха, проинформировали в авиакомпании.

Отметим, 25 сентября в иркутской воздушной гавани задержали еще один чартерный рейс на Пхукет - возникла необходимость замены экипажа. Вылет перенесли с 10:00 на 16:40.

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