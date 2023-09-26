Пассажирам самолета вернули $1300 из-за пукающей собаки

Пассажирам самолета вернули деньги за билет из-за пукающей собаки, пишет Independent.

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Как рассказали Гилл и Уоррен Пресс, летевшие из Парижа в Новую Зеландию рейсом компании Singapore Airlines, собака принадлежала другому пассажиру, который использовал ее в качестве животного эмоциональной поддержки.

"Я услышала какое-то тяжелое фырканье, посмотрела вниз и увидела там собаку", - вспоминает женщина.

По словам пары, собака не только громко дышала, но и портила воздух в течение полета. Гилл и Уоррен рассказали об этом бортпроводникам, однако их не стали пересаживать, потому что в салоне не оказалось свободных мест.

"Отправить собаку в проход они тоже не могли, потому что постоянно возили тележки, обслуживая пассажиров", - добавила Гилл.

Уоррену и его спутнице предложили туристические ваучеры на $116, но пара потребовала вернуть деньги за билет. Авиакомпания пошла навстречу клиентам и выполнила требования.

"Приносим извинения за этот опыт", - говорится в заявлении.