Конюхов снова попробует установить мировой рекорд после неудачи

Федор Конюхов объявил о своем намерении повторить попытку установить мировой рекорд и долететь до Северного полюса на паралете. Этой новостью он поделился с РИА Новости.

Известный российский путешественник рассказал, что решил предпринять эту попытку после неудачи в прошлый раз и собирается осуществить свой план в 2024 году. Согласно его словам, они в настоящее время готовятся к этому мероприятию и планируют отправиться в путешествие от Земли Франца-Иосифа до Северного полюса в летний период.

Предыдущая попытка Федора Конюхова и его напарника Потапкина долететь до Северного полюса на паралете началась 5 августа 2023 года, когда они отправились с атомного ледокола "50 лет Победы". Несмотря на успешное преодоление 169 километров из запланированных 900, погодные условия помешали им продолжить путешествие, и экипаж вынужден был совершить аварийную посадку во льдах Арктики.