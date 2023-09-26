Cемьи в полном составе стали чаще отдыхать в круизах
Родители путешествуют с детьми, а бабушки и дедушки покупают каюты рядом, отметила в эфире НСН Светлана Гончарова.
Много полных семей стали отдыхать в круизах: едут родители с детьми, а также их бабушки и дедушки, рассказала директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.
«У нас увеличилось количество полных семей, отдыхающих в круизе. Если раньше это часто были бабушки с внуками либо женщины, а мужчины считали, что это скучно, то сейчас ситуация меняется: много уже семей полных. Часто мы отмечаем, когда едут разными поколениями – и родители с детьми, и бабушки-дедушки, которые покупают каюты рядом», - сказала Гончарова.