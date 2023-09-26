Туроператоры посоветовали покупать зимние туры за рубеж до октября

"В октябре заканчивается акция раннего бронирования по зарубежным направлениям, и лучше поторопиться, чтобы приобрести туры по действующим пока выгодным ценам. Дальше все начнет дорожать, так как для большинства дальних направлений зима - высокий сезон. Кроме того, уже активно начали путешествовать китайские туристы, и возможны проблемы с местами", - сказал Горин.