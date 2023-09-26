В продаже появились билеты на авиарейс из Омска в Тобольск

На сайте перевозчка «ЮВТ Аэро» появились билеты на рейс Омск — Тобольск.

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Стоимость перелета в Тюменскую область составит 3315 рублей. В тариф входит ручная кладь весом не более 5 кг, 10 кг багажа. Дети до двух лет могут лететь бесплатно, для детей от двух до 12 лет предусмотрена скидка 15%. За оформление возврата билета будет удержан сбор.

Вылеты в Тобольск стартуюют с 6 октября и будут выполняться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит один час.

В Тобольск по пятницам вылет будет в 16:30, прилет в 16:30. По воскресеньям вылет в 10:00, прилет в 10:00.

В Омск по пятница вылет в 13:50, прилет в 15:50, по воскресеньям вылет в 10:50, прилет в 12:50.