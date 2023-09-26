Сколько россиян забывают паспорта в путешествиях

Треть россиян теряют паспорт в путешествиях. Самыми часто оставляемыми вещами являются также часы и телефон.

© Unsplash

Исследование показало, что каждый второй респондент (50%) нередко теряет личные вещи. Так, чаще всего отдыхающие оставляют электронику (42%), например зарядки и фотоаппараты, на пляже или в отеле. 28% опрошенных забывают паспорта, а 19% забывают серьги, кольца и часы, пишут «Известия».

Находят россияне пропажу в основном в аэропорту — 39%. Также забытые вещи удается найти по возвращении домой (36%) или при посадке на рейс (17%).

«В этом году география стран потери и повреждения багажа, в общем, предсказуема: примерно половина случаев пришлась на авиаперелеты по России, 17,2% — различные страны Шенгена, 10,4% — Турция», — рассказал управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс Страхование» Артем Искра.