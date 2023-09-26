Каждый второй россиянин теряет свои вещи в путешествиях

Каждый второй россиянин теряет личные вещи во время путешествий. В отелях или на пляжах остаются гаджеты, документы и ценности. А о пропажах люди вспоминают лишь в аэропорту или по прилете домой. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на исследование страховой компании и агрегатора туров.

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Выяснилось, что каждый третий россиянин теряет паспорт, а каждый пятый – кольца, часы и серьги. Но чаще всего люди забывают телефоны – такой ответ дали 42% опрашиваемых.

Чуть более половины респондентов (51%) признались, что расстраиваются от потери вещей. Для 28% это дается слишком тяжело, поскольку потерянные предметы были для них дороги.

Более трети граждан (39%) замечают пропажу в аэропорту, 36% – дома, когда разбирают багаж. Еще 17% вспоминают о своих вещах во время полета в самолете.