В Белоруссии заявили о заинтересованности в новых прямых авиарейсах из РФ

Белоруссия заинтересована в появлении новых прямых рейсов из городов России для развития туризма. Об этом ТАСС сообщил чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Дмитрий Крутой в ходе рабочей поездки в Саратов.

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"Эти рейсы должны иметь некое смысловое наполнение. Понятно, что они будут использоваться бизнесом, компаниями, которые будут работать в этих регионах. Но основная тема - это туризм - военно-патриотический, экологический, любой вид туризма. И многие российские регионы субсидируют билеты для туристов", - сказал посол.

В частности, прямое авиасообщение уже налажено с несколькими российскими городами с населением менее 1 млн человек, например, Калугой, Псковом, Череповцом. Как пояснил посол, это произошло по инициативе местных властей за счет субсидий с российской стороны.

Кроме того, базовой задачей, как подчеркнул Крутой, является открытие прямых авиарейсов между Белоруссией и всеми российскими городами-миллионниками.

"Задача максимум - это города-миллионники, она базовая, мы с ними сейчас работаем", - отметил посол.

Также обсуждается вопрос открытия рейсов из Минска во Владивосток и Хабаровск.

"Учитывая длинную логистику, без господдержки эти рейсы даже в пилотном режиме запустить невозможно", - пояснил Крутой.

Сотрудничество Белоруссии с Саратовской областью

Как сообщил ТАСС министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов, ключевым направлением взаимодействия региона с белорусской стороной являются торгово-экономические отношения.

"Внешнеторговый оборот Саратовской области с Республикой Беларусь по итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом увеличился на 39,8%, а в первом полугодии 2023 года - более чем на 17%", - сказал он.