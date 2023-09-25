С начала года Сочи посетили 6 млн туристов
В текущем году в Сочи побывали 6 млн туристов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По данным мэрии, турпоток вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. Большая часть туристов приехала в Соци в летний сезон – порядка 4,3 млн человек. Однако и в бархатный сезон это направление пользуется популярностью.
«До конца сентября забронировано более 80% коллективных средств размещения, а в целом на осень - более 70%», — рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.
В связи с этим местные власти рассчитывают побить показатели 2022 года и принять до конца года 7,4 млн туристов.