С начала года Сочи посетили 6 млн туристов

В текущем году в Сочи побывали 6 млн туристов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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По данным мэрии, турпоток вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. Большая часть туристов приехала в Соци в летний сезон – порядка 4,3 млн человек. Однако и в бархатный сезон это направление пользуется популярностью.

«До конца сентября забронировано более 80% коллективных средств размещения, а в целом на осень - более 70%», — рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.