В Венесуэле краб украл у туриста ключи от автомобиля

В Венесуэле предприимчивый краб украл у российского туриста ключи от автомобиля, пока тот плавал в океане. Об этом сообщает издание "Турдом".

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Курьезный случай произошел на острове Маргарита на пляже Сарагоса. Турист, имя которого не называется, добрался до места назначения на автомобиле. В какой-то момент ему захотелось искупаться, но он столкнулся с непростой задачей: куда спрятать ключи от автомобиля, чтобы их не украли?

И тут внимание мужчины привлекло выкопанное кем-то углубление в песке. Ответ на вопрос нашелся сам собой: турист завернул ключи в пакетик, поместил его в ямку и со спокойной душой отправился купаться.

Когда он вернулся на место и залез в тайник, то ничего там не обнаружил. И это было странно, ведь во время своего отсутствия турист приглядывал за берегом и был уверен в том, что мимо углубления не проходил ни один человек.

Мужчина отправился за помощью в ближайший продуктовый магазин, в котором на его счастье повстречал доброжелательного владельца по имени Рауль. Он сам отправился на пляж, начал раскапывать песок и делал это до тех пор, пока не нашел вора. Им оказался... краб!

Примечательно, что ракообразный не собирался возвращать похищенные ключи. Но в итоге история закончилась благополучно, и турист уехал по делам на своем автомобиле.