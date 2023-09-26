Люди попали в больницу после сильной турбулентности во время полета

Восемь человек, среди которых семь пассажиров и один член экипажа, угодили в больницу после сильной турбулентности во время полета. Об этом пишет агентство Reuters.

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Непредвиденная ситуация произошла в понедельник, 25 сентября, на рейсе авиакомпании JetBlue Airways из Гуаякиля (Эквадор) в Форт-Лодердейл (США). Несмотря на жесткую тряску, пилоты приняли решение следовать в аэропорт назначения.

Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших после приземления встретили врачи и оказали им первую помощь. После этого людей доставили в медучреждение для более детального обследования и лечения.

Расследованием инцидента уже занялось Федеральное управление гражданской авиации США.