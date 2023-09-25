Власти Таиланда хотят экономить воду на Пхукете

Власти Таиланда предложили экономить воду на курортном Пхукете
Власти Таиланда запустят в местных отелях кампанию по сохранению воды на острове, чтобы восполнить ее нехватку в туристической индустрии, пишет издание Thaiger.
Стратегию по сокращению использования воды в туристическом секторе разрабатывает Управление национальных водных ресурсов вместе с отелями, передает РИА «Новости».
Отмечается, что из-за роста числа путешественников увеличился спрос на воду, что может усугубить проблему дефицита воды и ее очистки.
Так, власти Таиланда предложили преобразовать каналы в водохранилища, чтобы дождевая вода не стекала в море. Отелям предложено установить счетчики, которые будут в режиме реального времени показывать расход воды. Туристов же будут поощрять за отказ от ежедневной смены полотенец.