Власти Таиланда хотят экономить воду на Пхукете

Власти Таиланда запустят в местных отелях кампанию по сохранению воды на острове, чтобы восполнить ее нехватку в туристической индустрии, пишет издание Thaiger.

© Unsplash

Стратегию по сокращению использования воды в туристическом секторе разрабатывает Управление национальных водных ресурсов вместе с отелями, передает РИА «Новости».

Отмечается, что из-за роста числа путешественников увеличился спрос на воду, что может усугубить проблему дефицита воды и ее очистки.