В МИД России назвали ошибку армянских властей

Армянские власти совершают ошибку, предпринимая попытки обрушить связи Еревана с Москвой. Об этом МИД России.

«Ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что системы внешней безопасности, в которые вовлечена страна, неэффективны, а союзники Еревана пытаются показать уязвимость республики и прилагают для этого большие усилия.